En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Adicta a los Juegos - Podcast

Viernes 20 de febrero de 2026

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ADICTA A LOS JUEGOS

Colocaba el despertador para acumular recursos. No me culpen, es el capitalismo.

Noticias Del Mundo:

Detienen al hermano del Rey de Inglaterra - Balcázar presidente de Perú - Aumenta la tensión en el golfo pérsico - Perpetua para ex presidente coreano - Cierran el parque Tayrona - Cuánto durará el nuevo presidente? - Pronóstico del tiempo.

Historias Desintegradas:

Los Sims - Esfuerzo y trabajo - La vida perfecta - Todo en mis manos - Perdida de motivación - La PC familiar - El argentino artificial - Nombres elegantes - Salas de ensayo coquetas - En nombre de Tchaikovsky - Esto no es una pipa dijo René Magritte - Justicia social - El gato de Clinton - A los camarógrafos y fotógrafos - La marimba en Guatemala y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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