ECDQEMSD 27

SHOW 6249 DESCARGAR SHOW

Este podcast, este programa de radio, cumple 27 años. Feliz cumpleaños!

Noticias Del Mundo:

Nueva temporada - Desde aquel 1999 hasta hoy - Feliz cumpleaños En Caso - Todo este camino - #ECDQEMSD en el tiempo - Listos para la fiesta.

Historias Desintegradas:

Una larga trayectoria - Nuevas generaciones - Eligiendo el personaje - Cuál es el juego? - Cada día un intento - Gran fiesta familiar - Asado para conocerse - Elegante con detalles - El centro de la foto - Transportando alimentos - Música urbana - Como la emperatriz - Pistachos para todos - La previa de la fiesta y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast