ME ROBARON EL AUTO

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6257 DESCARGAR SHOW
Así no se puede prosperar. Cuando te roban hasta la chamba.
Noticias Del Mundo:
La misión del Ayatolá - El petróleo y los mercados - La guerra casi terminada - Noticias para Zelenski - Candidatos presidenciales colombianos - 10 cosas que haría si fuera millonario - Belinda, Galilea y la fiesta - Batalla Mineiro Cruzeiro.
Historias Desintegradas:
Chofer de aplicaciones - Mil trámites - Lo positivo - El operativo en Tapalpa - Maratones tapatías - Guadalajara en llamas - Bloqueos y desmadre - Mini serie colombiana - Esto no es Caracol ni Televisa - Burocracia celestial - El purgatorio - Día Mario Bros - Pelucas para todos - A tocar la gaita y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.