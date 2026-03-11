EL CONSENTIDO

SHOW 6258 DESCARGAR SHOW

Todos saben del consentido aunque lo nieguen. Siempre hay un favorito, no digan que no.

Noticias Del Mundo:

Día de furia en Teherán - Confianza financiera - La asunción de Kast en Chile - Chau Boric - Los depas del Ayatolá - Un espía en Londres - Drones en Haití - Bananera enojada

Historias Desintegradas:

Como perros y gatos - Bailando la Macarena - No hay dudas - La firma de la obra - Si soy Lauro - Recuerdos de Recife Brasil - La pandilla del barrio - Andrea no juega más - Los bíblicos - Fontaneros del mundo - Día mundial de la siesta - Atocha aquel 11M de 2004 y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast