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El Consentido - Podcast

Miércoles 11 de marzo de 2026

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EL CONSENTIDO

Todos saben del consentido aunque lo nieguen. Siempre hay un favorito, no digan que no.

Noticias Del Mundo:

Día de furia en Teherán - Confianza financiera - La asunción de Kast en Chile - Chau Boric - Los depas del Ayatolá - Un espía en Londres - Drones en Haití - Bananera enojada

Historias Desintegradas:

Como perros y gatos - Bailando la Macarena - No hay dudas - La firma de la obra - Si soy Lauro - Recuerdos de Recife Brasil - La pandilla del barrio - Andrea no juega más - Los bíblicos - Fontaneros del mundo - Día mundial de la siesta - Atocha aquel 11M de 2004 y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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