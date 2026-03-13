LITERATURA CLÁSICA

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Desde el Cantar del Mío Cid a La Odisea. Los libros como inspiración.

Noticias Del Mundo:

Trump dice que ya ganó - A Sheinbaum le rechazan la reforma - El mundial se juega porque se juega - Bolivia, Chile y la frontera - Las ordenes de Ayatolá - Pronóstico del Tiempo alocado - Gatos de colores.

Historias Desintegradas:

Pasiones compartidas - Castellano del siglo XIII - Obras fundacionales - Para construir identidad - En la escuela - La batalla de Valencia - Babieca - Un clásico griego - La guerra de Troya - No volvimos sencillos - Balotaje de nombres - Hacia la galaxia Espuma y más allá y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast