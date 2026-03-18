En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Ahí Vienen los Elefantes - Podcast

Miércoles 18 de marzo de 2026

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AHÍ VIENEN LOS ELEFANTES

La visión de los romanos al ver llegar aquel ejército cartaginés.

Noticias Del Mundo:

Cuba no tiene respiro - Terremoto de seis puntos - La presión de Washington - Premio para el Papa - Crisis entre Colombia y Ecuador - Sheinbaum, la FIFA e la selección de Irán - El rey de España y las disculpas

Historias Desintegradas:

Un mundo diferente - Amilcar y sus hijos Asdrúbal, Aníbal y Magón - Roma y Cartago - Elefantes de guerra - Cruzando los Alpes - Desbloqueo de nombre - Encuentro con el tocayo - Mi abuela y sus nombres raros - Una canción de los Beatles - Reciclen - Se funda Tenochtitlán - Lázaro Cárdenas y el petróleo soberano - Trabajadores rurales y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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