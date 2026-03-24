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Los Hombres Fuertes - Podcast

Martes 24 de marzo de 2026

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LOS HOMBRES FUERTES

Bienvenidos a la competencia anual de los hombre más fuertes del pueblo.

Noticias Del Mundo:

Trump pausa los ataques - Dialogo por Ormúz - Irán llamó primero -

La reforma de Meloni no pasó - Tragedia aérea en Colombia - La poesía de Trump - Después del destape de Banksy.

Historias Desintegradas:

Nuestro gallo - Inscripto a la competencia - Al límite de la edad - El nervio ciático - La inyección - La nalga entumida - No recuerdo el origen - La virgen en el Euskadi - Cambio de paradigma - El gato Mike - La perfumista - Locutores de Colombia y Costa Rica - La anunciación y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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