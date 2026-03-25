TELÉFONO EQUIVOCADO

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6268 DESCARGAR SHOW
Llamadas que no llegan a donde deben, mensajes nunca recibidos, números equivocados.
Noticias Del Mundo:
China abre sus puertas - La purga constante - A cincuenta años del Golpe en Argentina - Israel avanza sobre El Líbano - Base en la Luna - Cosas del Mundial - Las repescas - La rodilla de Mbappé.
Historias Desintegradas:
Con quién desea hablar? - Llamo para cambiar el turno - Medico pizzero - Aquí merendando - Un matambre por favor - Elige tu jugador de fútbol - La Tremenda Corte - Parte de la historia de la Radio - De Cuba al mundo - La bien coronada - Ser o estar - A comer waffles - Leyendo a Tolkien - El Señor de los Anillos y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.