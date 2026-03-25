En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||

Teléfono Equivocado - Podcast

Miércoles 25 de marzo de 2026

SHOW 6268 DESCARGAR SHOW

TELÉFONO EQUIVOCADO

Llamadas que no llegan a donde deben, mensajes nunca recibidos, números equivocados.

Noticias Del Mundo:

China abre sus puertas - La purga constante - A cincuenta años del Golpe en Argentina - Israel avanza sobre El Líbano - Base en la Luna - Cosas del Mundial - Las repescas - La rodilla de Mbappé.

Historias Desintegradas:

Con quién desea hablar? - Llamo para cambiar el turno - Medico pizzero - Aquí merendando - Un matambre por favor - Elige tu jugador de fútbol - La Tremenda Corte - Parte de la historia de la Radio - De Cuba al mundo - La bien coronada - Ser o estar - A comer waffles - Leyendo a Tolkien - El Señor de los Anillos y más...

 

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast

Escuchar ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en iTunesECDQEMSD en YouTube PodcastApp ECDQEMSD AndroidECDQEMSD en CastBoxECDQEMSD en IvooxECDQEMSD en iHeartRadioECDQEMSD en Audioboom
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

EN CASO DE QUE EL MUNDO
SE DESINTEGRE ® © Copy 1998 / 2026
Trans Producciones todos los derechos reservados