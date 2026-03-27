EL PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO

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Cuando Guadalupe Victoria se postuló así, casualmente, como quien dice.

Noticias Del Mundo:

Días de tregua - No hay negociación - Nicolás Maduro en tribunales - Espías en Europa - Nos vamos para Bolivia - Paul McCarney anuncia disco nuevo - Un regalo particular - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

La oferta de Guadalupe Victoria - Los problemas de la Independencia - Formas de gobierno - Iturbide emperador - La Victoria de Guadalupe - República naciente - Infierno y purgatorio - Los rezos para agilizar el tramite - La maldición de las Matildes - Romper el hechizo - Día mundial del teatro - Día del queso francés y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast