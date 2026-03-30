En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Swingers de Cantina - Podcast

Lunes 30 de marzo de 2026

SHOW 6271 DESCARGAR SHOW

SWINGERS DE CANTINA

Una introducción al misterioso mundo del intercambio de parejas en un mundo de rockolas desconcertantes.

Historias Desintegradas:

Llegamos a Bolivia - Inicia Aterrizaje Bolivia 2026 - Serías swinger? - Una cantina histórica - De Sepultura a Los Cadetes de Linares - Hotel Arcoiris - Invitación sugestiva - Maqueta para la escuela - Arquitectura grecorromana - Una obra magistral - La diversidad de las comunidades - Las redadas de ICE - El discurso contra inmigrantes - Misión Champurrado - Trastorno bipolar - Trabajadoras del hogar y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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