CARRITOS CHOCONES

SHOW 6272 DESCARGAR SHOW

Un desfile incesante de diferentes pilotos y las características que asumen al volante. Del intrépido inconciente al conductor ejemplar.

Historias Desintegradas:

Tacos y Poesía - La culpa nunca será mía - El claxon milagroso - El as de las balizas - El que ignora las direccionales - En tres carriles - Una maniobra audaz - Madruga gris en Vancouver - Freno y deslizamiento - Un rostro conocido - La gomita de THC - Un escándalo descomunal - Helicópteros y ambulancias - Procedo a demandar - Me chorearon la reja - Ya no hay límites - El sonido de los cacos - Tipos de bisagras - La torre Eiffel - Postal de Paris y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast