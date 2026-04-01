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Cruzando la Meta - Podcast

Miércoles 1° de abril de 2026

SHOW 6273 DESCARGAR SHOW

CRUZANDO LA META

Las casualidades de la vida nos van conduciendo por un camino enigmático y confuso. Historia de una victoria casual.

Historias Desintegradas:

Paisaje surrealista - El salar de Uyuni - Casualidad y causalidad - Momentos determinantes - El runner profesional - Ofertas ilimitadas - Entrenamiento semi duro - Caminos de Mexicali - Victoria en el Biatlón de la ciudad - Cuándo pasó el tiempo? - A la escuela en camión - El poder de las alturas - La envidia de la escuela - El escocés - La dinámica de la maestra - Nombres difíciles - Pan de masa madre - Los baristas y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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