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Las historias que los viajes nos proponen. Viajes exóticos, habituales, únicos, cotidianos, interiores y destinos turísticos sorprendentes.

Historias Desintegradas:

La crucifixión en el Gólgota - Semana Santa - Primera para León XIV - De Potosí a Sucre - Los viajes de la nave - Destinos memorables - Viaje musical - A la playa con la familia - Visitando Hong Hong - La visa china - Karaoke en mandarín y cantones - Cerveza fría - Postales de Londres - El underground - Amberes Bélgica - Leones lamiéndose - Diamantes sin intermediarios - Altercado musulmán - Esperando en Doha - Reyes reciben a Colón - Aniversario del Boca Juniors - Artista independientes - Mousse de chocolate y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast