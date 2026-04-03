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SHOW 6275 DESCARGAR SHOW
Las historias que los viajes nos proponen. Viajes exóticos, habituales, únicos, cotidianos, interiores y destinos turísticos sorprendentes.
Historias Desintegradas:
La crucifixión en el Gólgota - Semana Santa - Primera para León XIV - De Potosí a Sucre - Los viajes de la nave - Destinos memorables - Viaje musical - A la playa con la familia - Visitando Hong Hong - La visa china - Karaoke en mandarín y cantones - Cerveza fría - Postales de Londres - El underground - Amberes Bélgica - Leones lamiéndose - Diamantes sin intermediarios - Altercado musulmán - Esperando en Doha - Reyes reciben a Colón - Aniversario del Boca Juniors - Artista independientes - Mousse de chocolate y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.