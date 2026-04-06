TRABAJO CASI PERFECTO

SHOW 6276 DESCARGAR SHOW

Esos trabajos que fantaseamos han de ser soñados hasta que conocemos que todo tiene su lado B.

Historias Desintegradas:

Rumbo a Camargo - Tierra de vino y singani - Trabajos perfectos - Piloto de F1 - Súper estrella pop - Confesión de David Bowie - Venta de discos - Fotos con edecanes - Estamos pata más - Tester de video juegos - Firmando contrato - Todo se derrumbó - Viaje a Toluca - Trámite simple - Todos los video games testeados - Cláusula de Confidencialidad - Trabajo en el campo - Ingenieros agrónomos - Manejando un dron - Día mundial de la actividad física - Siempre para la paz y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast