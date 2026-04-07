En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Eventos Canónicos - Podcast

Martes 7 de abril de 2026

SHOW 6277 DESCARGAR SHOW

EVENTOS CANÓNICOS

Recorremos algunos acontecimientos que marcaron la historia hasta que nos hipnotiza el protector de pantalla.

Historias Desintegradas:

Fuimos hechos para Marte - El dios de la guerra - Marcianos surfeando - Acontecimientos que moldean al personaje - Personales e Históricos - Superman y SpiderMan - De Juana de Arco al gran Nikola Tesla - Conciertos en el CBGB - El Santo y Blue Demon - Clases de computación - La tortuguita - Protector de pantalla - La marca en el tubo - Cometa rebotando - El fin del mundo - Reunión de profesores - 11S y todos a casa - La mal oliente - Te chilla la ardilla - Los pilotos aviadores - Salud a todos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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