EVENTOS CANÓNICOS

SHOW 6277 DESCARGAR SHOW

Recorremos algunos acontecimientos que marcaron la historia hasta que nos hipnotiza el protector de pantalla.

Historias Desintegradas:

Fuimos hechos para Marte - El dios de la guerra - Marcianos surfeando - Acontecimientos que moldean al personaje - Personales e Históricos - Superman y SpiderMan - De Juana de Arco al gran Nikola Tesla - Conciertos en el CBGB - El Santo y Blue Demon - Clases de computación - La tortuguita - Protector de pantalla - La marca en el tubo - Cometa rebotando - El fin del mundo - Reunión de profesores - 11S y todos a casa - La mal oliente - Te chilla la ardilla - Los pilotos aviadores - Salud a todos y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast