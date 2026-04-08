En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Karma Instantáneo - Podcast

Miércoles 8 de abril de 2026

SHOW 6278 DESCARGAR SHOW

KARMA INSTANTÁNEO

Las leyes del Karma. Con cada acción física, mental o verbal se genera una energía que trae consecuencias equivalentes.

Historias Desintegradas:

Llegando a Tarija - La ley cósmica - Acción y reacción - La aseguradora - En la sala de espera - La señora que habla - No moleste al chofer - Mi Némesis - La mala compañera de trabajo - Habiente laboral pesado - El tornillo en la rueda - Niveles universitarios - Día del Neurocirujano - La empanada mundial - Pidamos salteñas y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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