KARMA INSTANTÁNEO

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SHOW 6278 DESCARGAR SHOW
Las leyes del Karma. Con cada acción física, mental o verbal se genera una energía que trae consecuencias equivalentes.
Historias Desintegradas:
Llegando a Tarija - La ley cósmica - Acción y reacción - La aseguradora - En la sala de espera - La señora que habla - No moleste al chofer - Mi Némesis - La mala compañera de trabajo - Habiente laboral pesado - El tornillo en la rueda - Niveles universitarios - Día del Neurocirujano - La empanada mundial - Pidamos salteñas y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.