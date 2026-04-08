KARMA INSTANTÁNEO

SHOW 6278 DESCARGAR SHOW

Las leyes del Karma. Con cada acción física, mental o verbal se genera una energía que trae consecuencias equivalentes.

Historias Desintegradas:

Llegando a Tarija - La ley cósmica - Acción y reacción - La aseguradora - En la sala de espera - La señora que habla - No moleste al chofer - Mi Némesis - La mala compañera de trabajo - Habiente laboral pesado - El tornillo en la rueda - Niveles universitarios - Día del Neurocirujano - La empanada mundial - Pidamos salteñas y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast