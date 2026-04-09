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El Famoso - Podcast

Jueves 9 de abril de 2026

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EL FAMOSO

La fama es relativa. Famosos por un día, famosos locales, famosos internacionales y famosos personales.

Historias Desintegradas:

Al centro de Bolivia - La caída de Bagdad - Revolución Nacional - Famosos relativos - Nuestros consumos culturales - La Casa de los Famosos - Elecciones y famosos - Fiesta de disfraces - Las chabelitas - Máscara de Scream - Ragnar el rapero cubano - Un favor - Tráeme a mi novia - El herrero de los domingos - Zanahoria gigante - Los investigadores - ASMR, las puras sensaciones y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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