En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Volvemos a la Guerra - Podcast

Lunes 13 de Julio de 2026

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VOLVEMOS A LA GUERRA

Trump anuncia el regreso a la guerra que nunca terminó e Irán responde.

Noticias del Mundo:

Ataques cruzados en el Golfo Pérsico - El regreso a la guerra - Noticias del mundo - La protesta suiza - Embolo no fingió - Argentina contra Inglaterra - Vacuna contra la demencia - Lucia Méndez vs Verónica Castro - Crónica de una fiesta Lagartijiana - Tour de Francia - Wimbledom y las semis del Mundial de Fútbol .

Historias Desintegradas:

Una realidad futbolística - Héroes de la segunda división - Reparando la troka - Aire acondicionado - Misterios del sistema de refrigeración - Cambio de filtros - Condones y pastilla azul - Recordatorios - Un diario de viaje existencial - La reencarnación explicada con burbujas - Experiencia magisterial - Día Mundial del Rock - Live Aid - Día Internacional del Director de Orquesta - Julio César - Lamine Yamal de cumpleaños y más... y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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