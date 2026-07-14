En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||

Hooligans en Tepito - Podcast

Martes 14 de Julio de 2026

SHOW 6347 DESCARGAR SHOW

HOOLIGANS IN TEPITO

El día que hooligans y barrabravas se cruzaron en DF. Argentina vs Inglaterra en México 86.

Noticias del Mundo:

Legislativas rusas - Multa por Fan ID - Rajoy y Le Blue - Pague por seguridad - El Padrino Trump - Comienzan las semifinales - Francia vs España - Paris se derrite - Yo vi a Caifanes.

Historias Desintegradas:

Mundiales en México - México 86 - Terremoto, Islas Malvinas y las heridas - Ingleses por Monterrey - Argentina vs Inglaterra - Mediodía en el Estadio Azteca - Asociación escocesa - La emboscada - En el Ángel de la Independencia - La mano de Dios - El gol del Siglo - Diego Maradona - La camiseta de Tepito - El diez y la Azteca - Subastando reliquias - De dónde cae el dinero extra - Chimpancés, Orca y Tiburones - Día nacional de Francia - La toma de la Bastilla - La bandera nicaragua y más...

 

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast

Escuchar ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en iTunesECDQEMSD en YouTube PodcastApp ECDQEMSD AndroidECDQEMSD en CastBoxECDQEMSD en IvooxECDQEMSD en iHeartRadioECDQEMSD en Audioboom
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

EN CASO DE QUE EL MUNDO
SE DESINTEGRE ® © Copy 1998 / 2026
Trans Producciones todos los derechos reservados