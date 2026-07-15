VENGANZAS INVISIBLES

SHOW 6348 DESCARGAR SHOW

Pequeñas venganzas de las que el mundo no se entera pero hacen sentir bien a vengador.

Noticias del Mundo:

España está en la Final - Los extremos de Venezuela negocian - Misiles en Kuwait - Ataques en Ormúz - Condenan al hermano del Presidente español - Otro apagón en Cuba - Emma Coronel y el BelicoFest - Hipocresía auspiciada - La voz de El Gato.

Historias Desintegradas:

El ambiente en el taller - El pastel de la discordia - Llegó mi momento de brillas - Oceanografía en Baja California - Ensenada año 1963 - Todos los océanos del mundo - Las tías de la tienda - En el nombre del niño - Tiempo para inscripción - El compadre - Mi padre se iba por cigarros - Derechos y obligaciones - La Boeing - Fin de la Inquisición - Benito Juárez triunfante y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast