VENGANZAS INVISIBLES

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Pequeñas venganzas de las que el mundo no se entera pero hacen sentir bien a vengador.
Noticias del Mundo:
España está en la Final - Los extremos de Venezuela negocian - Misiles en Kuwait - Ataques en Ormúz - Condenan al hermano del Presidente español - Otro apagón en Cuba - Emma Coronel y el BelicoFest - Hipocresía auspiciada - La voz de El Gato.
Historias Desintegradas:
El ambiente en el taller - El pastel de la discordia - Llegó mi momento de brillas - Oceanografía en Baja California - Ensenada año 1963 - Todos los océanos del mundo - Las tías de la tienda - En el nombre del niño - Tiempo para inscripción - El compadre - Mi padre se iba por cigarros - Derechos y obligaciones - La Boeing - Fin de la Inquisición - Benito Juárez triunfante y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.