En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Mamá Cómo Me Llamo? - Podcast

Jueves 16 de Julio de 2026

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MAMÁ CÓMO ME LLAMO?

Una familia disfuncional y la confusión de un niño que tuvo nombre varios años después.

Noticias del Mundo:

Final del Mundial - Argentina vs España - Cumbre de Tecnología Militar - Ataques a Kuwait y Baréin - Lluvias en Texas incendios en Minnesota - Casas para Venezuela - El dinero del Mayo - 10 cosas que no se le pueden hacer a los argentinos.

Historias Desintegradas:

El compadre, la madre y el padre - Vamos al calendario - Si nadie gana, perdamos todos - Por Zapata y Saramago - Décadas después - La radio nos unió - Las mascotas de Maria Antonieta - Revolución animal - Guillotina e Inteligencia Artificial - Programa preventivo - Graduación y baile - Día mundial de la Serpiente - La virgen del Carmen y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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