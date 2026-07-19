En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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España Campeona del Mundo - Podcast

Lunes 19 de Julio de 2026

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ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDO

La final del Mundial de Fútbol 2026 consagró como campeón a España.

Noticias del Mundo:

España venció 1 a 0 a Argentina en la final - Sheinbaum en NY - Enjambre de sismos en Chiapas - Terremoto en Perú - Incendios en Canadá - 26 cosas que nos dejó el Mundial - Las Malvinas - La de Pelé - Atlante regresó.

Historias Desintegradas:

El pantalón gastado - Comprando ropa - Esperando la ocasión - Permiso de Washington - Divorcio en California - Compleja relación con la jefa - Un carro eléctrico - Ticket de estacionamiento - Grutas en temporada de lluvia - La Apolo 11 y el alunizaje - Amigos de Argentina - Día del ajedrez - Grito de Independencia en Colombia y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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