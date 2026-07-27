En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Meu Amigo Milei - Podcast

Lunes 27 de Julio de 2026

SHOW 6356 DESCARGAR SHOW

MEU AMIGO MILEI

Los protagonistas y los pormenores de la atrapante telenovela que mantiene expectante a Brasil.

Noticias del Mundo:

Milei en Brasil - Billetes gratis al infierno - Una espía en la OTAN - Sheinbaum te lleva a la escuela - El regreso de Orlado a Honduras - Uma telenovela brasileira - Colo Colo quiere a Vozinha - Cambio de Número.

Historias Desintegradas:

El buffet - Todo por 10 dólares - Marcus - El arte del buen comer - Saber elegir - De origen Náhuatl - Cambios en el fluir de la comunicación - Mi cumpleaños - Nombre de iglesia nombre civil - Bordado en el uniforme - Leones santafesinos - Argentina celebra la radio - Los Locos de la Azotea - Día mundial de los lagos - Santa Mónica y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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