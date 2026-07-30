En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Tesoros Escondidos - Podcast

Jueves 30 de Julio de 2026

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TESOROS ESCONDIDOS

La mudanza como última esperanza contra los Duendes.

Noticias del Mundo:

Misiles en el golfo - Sube el petróleo - Ataques y contraataques - La cumbre azul - Las promesas de Keiko - Cypress Hill y The Strokes con disco nuevo - Los ochentas para mi

Historias Desintegradas:

Los auriculares - Impares de zapatos - Escondan eso - Buenos regalos - Bebida libre - El buffet del César - Cuando salían diez dólares - Desayunos de hotel - Telenovelas brasileñas - Religiosas y eróticas - Editorial británica Penguin Books lanzaba los libros de bolsillo - Día Internacional de la Amistad - Contra la Trata de Personas - Tarta de Queso y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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