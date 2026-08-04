En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Trabajando en la Iglesia - Podcast

Martes 4 de Agosto de 2026

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TRABAJANDO EN LA IGLESIA

Todo el chisme de la sacristía en un solo día de trabajo.

Noticias del Mundo:

Si hay o no hay conversaciones? - Baja el crudo - Cambio climático - El Danubio seco - Récord de frío - Milei acelera - Sargazo en Cancún - Misterioso caso policial internacional - Verano Jarocho.

Historias Desintegradas:

Los libros del templo - Trabajos para la Iglesia - En la sacristía - Cáliz y ostias - Alguien vio algo - Radio para traileros - El chalán igualado - Santa Brígida de Suecia - La I.A. me tapezileo - Un sueño religioso - Búhos y Lechuzas - Leopardo Nublado - Lactancia Materna y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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