TRABAJANDO EN LA IGLESIA

SHOW 6362 DESCARGAR SHOW

Todo el chisme de la sacristía en un solo día de trabajo.

Noticias del Mundo:

Si hay o no hay conversaciones? - Baja el crudo - Cambio climático - El Danubio seco - Récord de frío - Milei acelera - Sargazo en Cancún - Misterioso caso policial internacional - Verano Jarocho.

Historias Desintegradas:

Los libros del templo - Trabajos para la Iglesia - En la sacristía - Cáliz y ostias - Alguien vio algo - Radio para traileros - El chalán igualado - Santa Brígida de Suecia - La I.A. me tapezileo - Un sueño religioso - Búhos y Lechuzas - Leopardo Nublado - Lactancia Materna y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast