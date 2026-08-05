En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Orcas Vs Alces - Podcast

Miércoles 5 de Agosto de 2026

SHOW 6363 DESCARGAR SHOW

ORCAS VS. ALCES

El impensado cruce entre un delfín asesino gigante y un ciervo colosal nadador.

Noticias del Mundo:

Novedades sobre Abelardo - Colombia espera - Rondas de negociación - Pasaportes Trump - El deseo de Petro - Yanet García nos emociona - El puente de Brooklyn - La modelo que huye de Moyano.

Historias Desintegradas:

Celebrity Animal Match - Las costas de Alaska - Todos los océanos - Bosques nórdicos - Ataques registrados - Jade y el Clon - Un templo abandonado - Sueño de terror - Luna llena - Influencer filipino - El pulpo - Todo con picante - Desde Sonora a Guerrero - Día internacional del semáforo - Ropa interior - Cuscus con ostras y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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