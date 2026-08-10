En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Tigres, Leones y Demás Fauna Exótica - Podcast

Lunes 10 de Agosto de 2026

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TIGRES, LEONES Y DEMÁS FAUNA EXÓTICA

La asunción de Abelardo consolida el bloque ultra derechista sudamericano.

Noticias del Mundo:

Hola Abelardo, adiós Petro - España le regresa el gesto a Italia - Estados Unidos presiona a México - Nada que hablar con Ken Salazar - Noticias horribles - Lady Patea Ponys - Armando el bloque ultraderechista regional - Jurando en Cali - Las mexicanas de oro - Orcas juguetonas.

Historias Desintegradas:

Me atoré - Un mundo de comida - Mala experiencia - Costura floja - La anemia - Época de fantasmas - La arena de Mazatlán - La campana de la Paz en Quito - El Libertador y un lugar borrado del mapa - Los duendes y las monedas - Ingreso a la habitación - Expulsados por atrevidos - El Rey de la Selva - Biodiésel - A los mineros de Chile - Metal escandinavo y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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