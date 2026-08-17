En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Las Cosas que te Definen - Podcast

Lunes 17 de Agosto de 2026

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LAS COSAS QUE TE DEFINEN

De Claudia Sheinbaum al hijo de AMLO. Una visa no te define. Pero hay muchas cosas que sí.

Noticias del Mundo:

La crisis de los visados en México - Sheinbaum defiende a Andy - Privilegios no derechos - Terremoto en Indonesia - Colombia sigue adelante - Diálogos coreanos - Huracán Lala en Hawai - Detrás de las Visas - La princesa Pokemón - Fiesta de perritos.

Historias Desintegradas:

Insectos voladores - Receta del norte guerrerense - Salsa de Jumil - Deambulando por México - Ganarse el nombre - Novelas en idioma original - Las hermanas y la madre - Mujercitas - La bandera de Tarija - Los apóstoles - Hijos del trueno - Abraham el Cuarto - Proyecto musical - Post punk - Referencia a Poe - Peatones y peatonas - Abejas mexicanas - San Amor - Requiem para San Martín y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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