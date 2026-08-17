LAS COSAS QUE TE DEFINEN

SHOW 6371 DESCARGAR SHOW

De Claudia Sheinbaum al hijo de AMLO. Una visa no te define. Pero hay muchas cosas que sí.

Noticias del Mundo:

La crisis de los visados en México - Sheinbaum defiende a Andy - Privilegios no derechos - Terremoto en Indonesia - Colombia sigue adelante - Diálogos coreanos - Huracán Lala en Hawai - Detrás de las Visas - La princesa Pokemón - Fiesta de perritos.

Historias Desintegradas:

Insectos voladores - Receta del norte guerrerense - Salsa de Jumil - Deambulando por México - Ganarse el nombre - Novelas en idioma original - Las hermanas y la madre - Mujercitas - La bandera de Tarija - Los apóstoles - Hijos del trueno - Abraham el Cuarto - Proyecto musical - Post punk - Referencia a Poe - Peatones y peatonas - Abejas mexicanas - San Amor - Requiem para San Martín y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast