ESTO ES CINE

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SHOW 6372 DESCARGAR SHOW
Una historia mezcla de snuff movie, documental barrial chilango y Dogma 95 con su manifiesto.
Noticias del Mundo:
Las dos coreas y los ejercicios militares - A Trump Kim Jong Un le cae bien - Se cumple el plazo con Irán - El lejano plan de paz en Gaza - El agandalle dictatorial según Alito - TikTok Nashville - Brasil en campaña - La lista de Luisa María - Censura o protección.
Historias Desintegradas:
Saliendo de la Unidad Habitacional - Dolor indescriptible - Desconexión total - El perro veloz - La vieja del mal - Herida y subiendo - Marido cobarde - Líquido sinovial - Inmovilizada - Sonora, Sinaloa, Jalisco - Le venimos manejando Kikis Aztecas, gansos y pavor reales - Cuánto lo menos y por qué tan caro - Todas las gallinas - El gallo gordo - Un zoo personal - A los arqueólogos - Prevenir Incendios Forestales - Saber cuándo rendirse - Señora del Rayo y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.