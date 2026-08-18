En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Esto es Cine - Podcast

Martes 18 de Agosto de 2026

SHOW 6372  DESCARGAR SHOW

ESTO ES CINE

Una historia mezcla de snuff movie, documental barrial chilango y Dogma 95 con su manifiesto.

Noticias del Mundo:

Las dos coreas y los ejercicios militares - A Trump Kim Jong Un le cae bien - Se cumple el plazo con Irán - El lejano plan de paz en Gaza - El agandalle dictatorial según Alito - TikTok Nashville - Brasil en campaña - La lista de Luisa María - Censura o protección.

Historias Desintegradas:

Saliendo de la Unidad Habitacional - Dolor indescriptible - Desconexión total - El perro veloz - La vieja del mal - Herida y subiendo - Marido cobarde - Líquido sinovial - Inmovilizada - Sonora, Sinaloa, Jalisco - Le venimos manejando Kikis Aztecas, gansos y pavor reales - Cuánto lo menos y por qué tan caro - Todas las gallinas - El gallo gordo - Un zoo personal - A los arqueólogos - Prevenir Incendios Forestales - Saber cuándo rendirse - Señora del Rayo y más...

 

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

EN CASO DE QUE EL MUNDO
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