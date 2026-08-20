TRABAJOS DE MIERDA

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SHOW 6374 DESCARGAR SHOW
Tiempos imposibles, jefes abusivos, presión laboral, accidentes previsibles y más asquerosidades.
Noticias del Mundo:
Kim Jong-un me cae bien - Narcobloqueos en Michoacán - Vacuna contra un tipo de cáncer - Contratos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos - Los Gandalfs del Sur - Palantir Technologies y el tráfico de datos - Actores que caen mal - El Camachuí.
Historias Desintegradas:
Socio ambiental - Grandes empresas - Escuela de sicarios - El plan del taxista - Aquel gran jugador peruano - Mi padre fútbol fan - El capitán Beto - Denuncia de abandono - En la cama que compré - Traición y rencor - Conejos y gallinas cantoras - El piche Fredy - La Pizza Hawaiana - Exquisitez o aberración culinaria - Deliciosas papas fritas y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.