TRABAJOS DE MIERDA

SHOW 6374 DESCARGAR SHOW

Tiempos imposibles, jefes abusivos, presión laboral, accidentes previsibles y más asquerosidades.

Noticias del Mundo:

Kim Jong-un me cae bien - Narcobloqueos en Michoacán - Vacuna contra un tipo de cáncer - Contratos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos - Los Gandalfs del Sur - Palantir Technologies y el tráfico de datos - Actores que caen mal - El Camachuí.

Historias Desintegradas:

Socio ambiental - Grandes empresas - Escuela de sicarios - El plan del taxista - Aquel gran jugador peruano - Mi padre fútbol fan - El capitán Beto - Denuncia de abandono - En la cama que compré - Traición y rencor - Conejos y gallinas cantoras - El piche Fredy - La Pizza Hawaiana - Exquisitez o aberración culinaria - Deliciosas papas fritas y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast