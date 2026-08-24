TREPANDO EL MONTE FUJI

SHOW 6376 DESCARGAR SHOW

La policía reprende a un padre por dejar a su hijo en la escalada.

Noticias del Mundo:

Qué pasó en el Fuji? - Putin y la caja de Pandora - Trump y los aranceles a Canadá - El huachicol fiscal - Crisis demográfica cubana - El padre escalador - Robots superando humanos - Escándalo en El Campín - El cebiche mas grande del mundo.

Historias Desintegradas:

Usted es colombiano - Sos re lindo - Declaración sobre la pizarra - El irlandés y la mexicana - Evangelio según Juan Mateo - Acuerdo matrimonial - Albures y bullyng - Discusiones por el nombre - Ay equis - Carretera Hidalgo Guanajuato - Un ángel salvador - En el Uber - La música extraña - Por Jorge Luís Borges - Hamburguesas, Waffles y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast