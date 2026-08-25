CRÓNICAS TERRESTRES

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6377 DESCARGAR SHOW
Sucesión de eventos que llevan a una etapa terrestre de la tripulación de la nave.
Noticias del Mundo:
Estamos en la Tierra - Un público maravilloso - Fracasan las conversaciones comerciales - La pelea Canadá y Estados Unidos - Los magníficos agricultores - CIA presiona al gobierno de México - Claudia Sheinbaum y la política ficción - Clases de taquigrafía - Repuestos y adaptaciones.
Historias Desintegradas:
Una luz naranja - habitación en llamas - Estética canina - Tinder de perritos - La salchicha coqueta - El Chilaquil - Enchiladas potosinas - Una blasfemia - Call center de León - Edificio Monterrey - El murciélago -Cosas que no se reportan - Día de la independencia del Uruguay - Peluqueros chilenos - En Guaraní - Banana Split - Día del Whisky Sour - Beso sin maquillaje y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.