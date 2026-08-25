CRÓNICAS TERRESTRES

SHOW 6377 DESCARGAR SHOW

Sucesión de eventos que llevan a una etapa terrestre de la tripulación de la nave.

Noticias del Mundo:

Estamos en la Tierra - Un público maravilloso - Fracasan las conversaciones comerciales - La pelea Canadá y Estados Unidos - Los magníficos agricultores - CIA presiona al gobierno de México - Claudia Sheinbaum y la política ficción - Clases de taquigrafía - Repuestos y adaptaciones.

Historias Desintegradas:

Una luz naranja - habitación en llamas - Estética canina - Tinder de perritos - La salchicha coqueta - El Chilaquil - Enchiladas potosinas - Una blasfemia - Call center de León - Edificio Monterrey - El murciélago -Cosas que no se reportan - Día de la independencia del Uruguay - Peluqueros chilenos - En Guaraní - Banana Split - Día del Whisky Sour - Beso sin maquillaje y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast