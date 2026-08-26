En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Mario Kart CDMX - Podcast

Miércoles 26 de Agosto de 2026

SHOW 6378  DESCARGAR SHOW

MARIO KART CDMX

En bicicleta entre el feroz tráfico de la Ciudad de México ocurren cosas sorprendentes.

Noticias del Mundo:

Océanos calientes - Canadá responde - China y los acuerdos secretos - Nueva gober para Sinaloa - Tornados europeos - El Big Bang - A los hombres los golpea el football - Adiós a Dolly Parton.

Historias Desintegradas:

Pedaleando la ciudad - Todos aprendimos con Mario Kart - Pantalla México City - La reta en las calles reales - Celular al volante - Full adrenalina - El tamaño sí importa - Un roomie creativo - Tienda de Blancos - La cobija ideal - Materiales para la construcción - Mi primo segundo - Placas anti-humedad - Caminando los pasillos - Por Nayarit en camión - Miles de caguamas - Actrices, actores y teatros - Namibia independiente y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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