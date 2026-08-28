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Esa debilidad que tienen los dictadores de querer borrar la historia para construirla a su medida.

Noticias del Mundo:

Los hackers chinos - Brasil multó a TikTok - Azerbaiyán prohíbe redes sociales a sub 16 -Zelenski condecora a Elon Musk - Las mini esculturas de Mozart - Spider-Man, Segundo - Torneo Mario Cali - Espíritu albureador

Historias Desintegradas:

Líneas telefónicas - Todo el vecindario - Comunicación y meta-comunicación - Una voz misteriosa - La muerte de Selena Quintanilla - En el Dandy del Sur - Club de médicos lectores - Estamos por el vino - Un thriller cualquiera - Truman Capote - Al frente de la clase - Un debut soñado - El pico de pato del Ornitorrinco - Masaje camboyano - Los pechos - Escándalo en la asociación - Día de los abuelos en México y más...

BORRAR LA HISTORIA

Condenado a durar poco o a ser para siempre.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast