I LOVE PETRÓLEO

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SHOW 6381 DESCARGAR SHOW
Trump anunció el acuerdo con Venezuela para quedarse con parte de sus reservas de crudo.
Noticias del Mundo:
El petroleo venezolano - Drones en la frontera - Cambios de Kim Jong-un - Hombre en llamas - Todo Toronto - Las cataratas de Niagara - Encontrando a Nemo.
Historias Desintegradas:
Lupita Ferrer en la selva - De Grecia Colmenares a Janette Rodríguez - Compas emplumadas - Nuevo proyecto - De la guitarra al bajo - Groove para post punk - Joaquín el espadachín - Silvia y el florete - Debate epistemológico - Nombre de video juego - Ser solidario - Sobredosis - Afrodescendientes - Hablemos rumano y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.