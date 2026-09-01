En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Entrega Fallida - Podcast

Martes 1° de Septiembre de 2026

SHOW 6381  DESCARGAR SHOW

ENTREGA FALLIDA

Contundentes denuncias sobre envíos que no llegan y soluciones de parte de las empresas.

Noticias del Mundo:

Segundo informe de Gobierno - Claudia Sheinbaum informa - Trump y Venezuela - La guerra en medio oriente - Islandia no quiso entrar - La tragedia nepalí - Flavio O Bukelinho - Messi se despidió de la Selección - Las fotos del Sr Lagartija.

Historias Desintegradas:

Compra online - Seguimiento del envío - Como en el aeropuerto - La teoría sobre el suceso - Falla logística - Sepa disculpar - Oferta de Black Friday - Televisor de mil pulgadas - Sorpresa para la familia - La desilusión - Leyes del estado de Nevada - Usted estuvo regando - La fuente del César - Paisaje desértico - Diseño Landscape - Los primates - La dactiloscopia - Árboles peruanos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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