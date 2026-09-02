En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Corea está de Moda - Podcast

Miércoles 2 de Septiembre de 2026

SHOW 6383  DESCARGAR SHOW

COREA ESTÁ DE MODA

Hallyu, la ola coreana, llega a cada rincón del mundo y se vuelve evidente.

Noticias del Mundo:

Sheinbaum y su segundo informe de Gobierno - Estados Unidos ataca Irán - Cae Wall Street - Sube el petróleo - Milei habla de Malvinas - Un deportado que da risa - Crimen en el centro de Manhattan - Yanet y el camote.

Historias Desintegradas:

Hablamos de Corea del Sur - La Toluca coreana - Fanáticos de Corea - Kim, Park, Garza, Treviño - Preocupa la lista escolar - Mi bebé, mi nombre - Emma Stone y los dálmatas - Kiriema de Pitágoras - Mis personajes femeninos favoritos - Me hicieron caso - Soy mis video juegos - Día internacional del coco y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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