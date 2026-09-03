En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Perdiendo a Nemo - Podcast

Jueves 3 de Septiembre de 2026

SHOW 6384  DESCARGAR SHOW

PERDIENDO A NEMO

Un acuario maravilloso lleno de castillos, decorados y escenografías fascinantes.

Noticias del Mundo:

Dinamarca custodia Groenlandia - Alemania acusa a Rusia - Macron y El Rey Carlos III en el Museo Británico - El plan de secuestro de Mbappé - Otaku de trenes.

Historias Desintegradas:

Limpieza de edificios - Súper acuario - Atención a las mascotas - Pequeño Godzilla desconector - Todos tus tiliches a la basura - Ese hoyo underground - Espacios vitales - Contracultura en DF - Bandas mexicanas de los 80 y 90 - Podcasts de gente de Monterrey - Ciencia ficción e historias de miedo - Gastronomía hidalguense - Quesadillas con queso - Empanadas de Hidalgo - Paste minero - Día mundial de la Higiene - El coso del cosito y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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