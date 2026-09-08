FARMEAR AURA

SHOW 6387 DESCARGAR SHOW

Actividad surgida del mundo de los video juegos para acumular poder, dones o valores simbólicos.

Noticias del Mundo:

Los mapas de Trump - Irán amenazó a Corea del Sur - Conversaciones ruso-ucranianas - La imagen de Maribel Guardia - Lluvia de droga - Las sequías - La princesa Leonor a clases - Guajolotas y guacamayas.

Historias Desintegradas:

Invitación a farmear - Cosas virales, actividades generacionales - Haters para todo - Las batallas - Lo que exige Internet y el negocio - Fenómenos sociales inducidos - Juzgar y ser juzgado - Incidente en tránsito - Terapia o boxeo - Gatos en la casa - Dame dinero - Mister Lara - Bud Spencer y Terence Hill - Spaghetti Western - Día del Periodista - Julius el periodista checoslovaco y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast