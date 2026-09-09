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Gato Desmadre - Podcast

Miércoles 9 de Septiembre de 2026

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GATO DESMADRE

Un gato que se fuga, otros que aparecen, confusión en el barrio y todo el desmadritos.

Noticias del Mundo:

Bombardean la mayor petrolera del mundo - Arabia Saudita y los Hutíes de Yemen - Teléfono para Vladimir Putin - La educación en caída libre - 10 cosas que puede hacer la I.A. más potente - Estrella de TV condenada a la horca - Relaciones largas.

Historias Desintegradas:

Mi novia y yo - El gato en fuga - De la comida libanesa a los bienes raíces - Cámaras de seguridad - Encuentro con la gata - El juego de Jack Sparrow - Películas y games - Ratones de campo - Las alpacas blanca - Sopa de gato - Casi chilaquiles - Un romántico - Karen Carpenter en batería - Día de la agricultura - Vehículos eléctricos - Tester de software y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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