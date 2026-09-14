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La Guerra de los Drones - Podcast

Lunes 14 de Septiembre de 2026

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LA GUERRA DE LOS DRONES

Se realiza la primera batalla naval" de la historia entre drones. Fue entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro.

Noticias del Mundo:

La primera batalla naval entre drones - Guerra entre Rusia y Ucrania - Irlanda unida - La I.A. debe frenar - Trump dice que la amenaza es China - Concierto de AC/DC - El poder de Angus - Dónde celebramos mañana?

Historias Desintegradas:

Los intermediarios del catolicismo - Estela no es buena - Dato a tener en cuenta - Team Vulcano - La maratón memorable - Las tribus de Israel - El benjamín - Testigo Pacífico - Conejo Teporingo - Comida experimental - Jocho sorpresa - El señalamiento inequívoco - La confusión en Cancún - Primeros auxilios - Observemos la Luna - Cochabamba de aniversario y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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