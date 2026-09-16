EXTRATERRESTRES

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6393 DESCARGAR SHOW
Versión de los marcianos según un grupo de fumadores de mota en un cuarto de experimentación.
Noticias del Mundo:
Independencia de México - Soldados estadounidenses en Chihuahua - Dinamarca denuncia bengalas rusas - Tregua ruso-ucraniana - China se deprime - Fin del mundo medieval - Japoneses más viejos.
Historias Desintegradas:
Aquella habitación experimental - Alucinaciones sobre el origen marciano - Un extraterrestre en la ventana - Borracho en el Grito - Un año sobrio - El ex que a todos nos cae bien - Ex Yerno Bill - La clarividencia oscurecida - La conciencia y la Nintendo - Negociando con el japonés chintololo - Shakira fuma mota - Peinado afro - Reguetón - Maíz inflado y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.