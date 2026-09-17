En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Huesos de Pescado - Podcast

Jueves 17 de Septiembre de 2026

SHOW 6394  DESCARGAR SHOW

HUESOS DE PESCADO

Las recetas de mi abuelita en Acapulco. Vacaciones frente al mar pero lejísimos.

Noticias del Mundo:

El acuerdo de Saab que incendia al chavismo - Millones desviados del programa de alimentes - El desfile y el pozole - Canadá abrazado por la U.E. - Una estrella drogada - Su teléfono se desintegra.

Historias Desintegradas:

Recuerdos de los vernos en Acapulco - Un largo viaje familiar - La costa de Guerrero - Fútbol barraca abajo - El menú de la abuelita - Mis vecinos - Comunismo canino - Qué hacer con el perrito - Liberación o hambre - Mi quincho - Zona de reparaciones - Útiles a futuro - La podadora de césped - Los roba ruedas - Una antigua enciclopedia - La Mantarraya - Día de la Música Country y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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