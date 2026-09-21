CUIDANDO A GROENLANDIA

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Trump anunció un acuerdo permanente con Dinamarca para ampliar la presencia militar de EE.UU. en Groenlandia.

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