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Gente de Rancho - Podcast

Martes 22 de Septiembre de 2026

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GENTE DE RANCHO

Esa característica de colocarle a todos un sobrenombre y así identificar a los vecinos.

Noticias del Mundo:

Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en NY - Reuniones de todo tipo en la ONU - Elecciones regionales alemanas - Putin y el poder del Kremlin -La insurgencia de Etiopía - Nuevo modo de ver el cerebro - El episodio infinito.

Historias Desintegradas:

Debates con mi esposa - Lady ranchos - Como en la prepra - Boxeadores y futbolistas - Los chapacos que bailan - Elvis y Bach - Un parto difícil - La elección del padre - Inteligencia Artificial - Marcas y patentes - Un desafío cambiante - Programadores y cyberempresas desarrolladoras de I.A. - Día mundial del rinoceronte - Sin automóvil en la Unión Europea.- El mimo Marcel Marceau - Maestro del Uruguay y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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