EL CARRO ROJO

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Mi hermoso y flamante automóvil rojo estaba ahí, listo para que vivamos las mejores aventuras.

Noticias del Mundo:

Nuevas bases en Groenlandia - Ballenas en Uruguay - Fuga de prisión - Huracán Polo - La campaña electoral en Naciones Unidas - Trump y el epicentro del narco - Delcy con Sánchez - Lula defendió a Brasil - Los discursos en la ONU - El Porche de Simone Biles.

Historias Desintegradas:

Todo bien por Ciudad Juárez - Me fui de mi depa - Mi casera - Las cámaras persuasivas - Denunciando en la fiscalía - Papeles y esperanzas - Me soñé a mi misma - Una situación desopilante - Súper sueño - Mentiras del veganismo - Tacos al pastor - Hamburguesas que no son - Arroz y brócoli - Indignación alimenticia - Contra la trata de personas - No a la explotación - Bisexualidad - Lenguaje de señas y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast