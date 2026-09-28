En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Podría pero No lo Haré - Podcast

Lunes 28 de Septiembre de 2026

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PODRÍA PERO NO LO HARÉ

La presidenta de México respondió con ironía a los dichos de Donald Trump.

Noticias del Mundo:

La respuesta mexicana - Cumbre China Estados Unidos - Trump y Xi Jinping - Lo que dejó la ONU - I.A. es un peligro - Podríamos pero no lo diremos.

Historias Desintegradas:

Una vida Ska - Salón Victoria - Los Estrambóticos - Modas pasajeras - La que no me gustaba y la que sí - Mi esposa me cantó - Una boda inolvidable - Una Timbiriche - Galpones y jaulones - Miles de ponedoras - Pico cortado - El calcio - Naruto en el mercado - DVDs picantes - Día de las noticias - Fundación Canadiense de Periodismo - Gracias Pasteur y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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