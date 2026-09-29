En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Casi una Estrella - Podcast

Martes 29 de Septiembre de 2026

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CASI UNA ESTRELLA

Cuando filman una película en tu rancho pero se te niega la cámara.

Noticias del Mundo:

Drones en Kiev - La Academia Nacional de Ciencias de Ucrania - Guerras estancadas - En Puerta del Sol Madrid protesta - El Papa por Paris - Madonna en los MTV - Brasil prohíbe apuestas Online.

Historias Desintegradas:

Chihuahua como escenario - Lugares de mi ciudad - Una plataforma de pelis - El galpón del amor - La tiendita del horror - Toneladas de abono - Juntos al trabajo - Desayuno de Águila - Café y un bolillo - Como hacer a un perro pastor - La perra y los tigritos - México y el maíz - Día mundial del corazón - Los arcángeles . Mucha fiesta patronal y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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