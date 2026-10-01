En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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El Ratón Divertido - Podcast

Jueves 1° de Octubre de 2026

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EL RATÓN DIVERTIDO

Mascotas burguesas que olvidan sus orígenes y juegan con la comida.

Noticias del Mundo:

El vuelo de Flydubai - Violencia en la cabina - Versiones - Venta de tierras en Argentina - México y las dobles nacionalidades - Elon Musk y el bienestar - El osos más gordo y bello - Denunciar fraude electoral en Rusia.

Historias Desintegradas:

La fantasía y la realidad - Gato con guantes - Banda norteña - Movilidad reducida - Una rata en el patio - Receta de la Guerra Civil española - Rapé y limón con una oliva de tapón - María Ashley Vargas será - Café para todos - Editores de video - Vegetarianos del mundo - Arquitectos mexicanos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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