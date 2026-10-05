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Elecciones en Brasil - Podcast

Lunes 5 de Octubre de 2026

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ELECCIONES EN BRASIL

En medio de los giros latinoamericanos hacia la derecha llega la elección de Brasil, la potencia sudamericana.

Noticias del Mundo:

Elecciones en Brasil - Entre Lula y Bolsonaro Junior - Vivir en Madrid - Palestina sigue bajo fuego - Academia policial en Querétaro - Monarquía africanas - De todo en la F1 - El escándalo de CR7 - Receta de Brasil.

Historias Desintegradas:

El auto de la vendedora - Caminando las calles - El carro de la empresa - Justo en el poste - Curso de conducción - Estacionar de colita - Peluche de acompañante - Jefa traicionera - El instructor - Gracias traileros - Algo salio mal en Irapuato - La sexualidad en el gallinero - Todos en bicicleta - Como en ET - La Luz Mala - Amigos traidores - James Bond - Un martini - Día de los docentes - Pueblo Mágicos en México y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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